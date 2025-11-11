پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش، با اشاره به فعالیت خوشه بیماری تب دنگی در بندرعباس، گفت: دو محور کنترل ناقل بیماری و مراقبت انسانی از افراد مشکوک در کیش در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست مرکز بهداشت کیش با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی و غربالگری گرامیداشت روز کیش، گفت: در هفته ملی دیابت، برنامههای آموزشی و آگاهسازی با موضوع تغذیه صحیح و سبک زندگی سالم برای پیشگیری از بیماری ها در حال اجرا هستند.
او با اشاره به غربالگری در بین گروههای خاص، گفت: طرح معاینه رایگان و ایستگاه غربالگری در محل برگزاری برنامههای روز کیش اجرا خواهد شد.
دکتر محمدرضا رضانیا با اشاره به بیماریهای واگیر بهویژه تب دِنگی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کیش و اقدامات گسترده کمیته آئدس در سال گذشته، وفور پشه آئدس نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است و تاکنون نمونه مثبتی از بیماری تب دِنگی یا سایر بیماریهای منتقله از پشه آئدس در کیش گزارش نشده است.