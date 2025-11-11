ببر پارک حیات‌وحش مایا که سابقه بیماری داشت و تحت درمان بود، تلف شد و علت دقیق مرگ آن پس از بررسی‌های آزمایشگاهی اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از انتشار تصویری از ببر پارک حیات‌وحش مایا با علائم خون‌ریزی از ناحیه دهان در فضای مجازی در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، بازدید مشترک کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط زیست، اداره‌کل دامپزشکی مازندران و دامپزشک معتمد محیط زیست در روز ۱۹ آبان انجام شد که در جریان آن مشخص گردید این حیوان تلف شده است.

روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران در این خصوص گفت: عملیات کالبدگشایی و نمونه‌برداری از ببر تلف‌شده به‌صورت مشترک انجام و نمونه‌ها برای بررسی تخصصی به آزمایشگاه مرجع ارسال شد. نتایج علت تلف شدن پس از اعلام آزمایشگاه، به‌طور مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی یادآور شد: پس از تلف شدن شیر مجموعه در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴، فعالیت پارک حیات‌وحش مایا به‌منظور پیشگیری از خطر انتقال بیماری و انجام اقدامات اصلاحی تعلیق شد. پس از تأیید سلامت گونه‌ها توسط اداره‌کل دامپزشکی و اخذ تعهد محضری از مدیریت مجموعه در زمینه الزامات بهداشتی، قرنطینه، درمان و تغذیه، اجازه فعالیت مشروط صادر گردید.

به گفته اسماعیلی، در طول مدت فعالیت مشروط، پایش‌های مشترک از وضعیت سلامت گونه‌ها به‌طور مستمر انجام شد و در آخرین بازدید در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، سلامت تمامی گونه‌ها از جمله ببر تلف‌شده – که سابقه بیماری داشت و تحت درمان بود – تأیید شده بود.

گفتنی است در ارتباط با تلف شدن شیر مجموعه، دامپزشک طرف قرارداد پارک حیات‌وحش مایا به‌عنوان مسئول فنی جهت بررسی احتمال قصور حرفه‌ای به سازمان نظام دامپزشکی استان معرفی شده و پرونده در حال رسیدگی است. همچنین در صورت اثبات هرگونه قصور مجدد، پیگیری قانونی از مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار خواهد گرفت.