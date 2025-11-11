پخش زنده
معاون شرکت ملی حفاری ایران در پروژههای حفاری گفت: این شرکت با اختصاص و استقرار هشت دستگاه حفاری سنگین در پنج استان در جهت افزایش حجم تولید گاز کشور همکاری و مشارکت فعال دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالکریم علیمحمدی اظهار کرد: بیشترین دستگاههای حفاری ناوگان این شرکت در زمان حاضر پس از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، در گستره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و بهصورت عمده در میدانهای گازی متمرکز هستند.
وی افزود: هماکنون دستگاههای حفاری در موقعیت شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز شرق در میادین توس و خانگیران در استان خراسان رضوی، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب در میدان دانان در استان ایلام و شرکت بهرهبرداری زاگرس جنوبی در میادین خارتنگ در استان بوشهر، دالان در استان فارس و مختار در استان کهگیلویه و بویراحمد مستقر و در چرخه عملیات قرار دارند.
علیمحمدی از دکلهای ۳۱، ۴۰، ۵۷، ۵۴، ۳۵، ۶۸، ۹۱ و ۷۸ فتح که در طرحهای شرکت نفت مناطق مرکزی به کار گرفته شدهاند نام برد و گفت: با توجه به اینکه تعمیر چاهها در موقعیتهای تعریفشده به ۲ صورت با حضور دکل و بدون حضور دکل انجام میشود، سه دستگاه لوله مغزی سیار ناوگان خدمات فنی شرکت نیز در این ارتباط نقش مهمی در شتاببخشی به عملیات تعمیر چاهها ایفا میکنند.
وی افزود: با توجه به پیچیدگی سازندی، بیشتر عملیات حفاری در میادین زاگرس جنوبی به روش حفاری با هوا انجام میشود و تعمیر چاهها بدون حضور دکل بیشتر در ارتباط با انگیزش چاه با اسید و فرازآوری با نیتروژن، نصب انواع پلاگهای سیمانی و مکانیکی و نیز رفع مانع هستند.
معاون شرکت ملی حفاری ایران در پروژههای حفاری با اشاره به تفکیک دکلها گفت: در زمان حاضر دکلهای ۶۸ و ۹۱ فتح در میدان گازی توس و دکل ۳۵ فتح در میدان گازی خانگیران استقرار دارند و در میدان توس پس از تکمیل چاه شماره یک و حفاری چاه شماره ۲ توسط دستگاه حفاری ۹۱ فتح در گذشته، هماکنون حفاری چاههای شماره ۳ و ۴ در مراحل پایانی است.
علیمحمدی به تکمیل یک حلقه چاه تعمیری در اواخر تیرماه امسال با استفاده از دکل ۵۷ در میدان چشمهشور اشاره و یادآور شد: در میدان گازی باباقیر در استان ایلام نیز دکل ۵۴ فتح موفق به عملیات حفاری و تکمیل چاه شماره ۰۳ این میدان در اردیبهشتماه امسال شد که پس از تحویل به کارفرما، این دستگاه برای حفر یک حلقه چاه به موقعیت میدان مختار در استان کهگیلویه و بویراحمد انتقال یافت.
وی بیان کرد: همچنین دستگاه حفاری ۷۸ فتح نیز پس از انتقال به میدان دانان در فروردینماه امسال در حال ادامه تعمیر چاه شماره ۷ این میدان است.
معاون شرکت ملی حفاری ایران در پروژههای حفاری افزود: در میدان خارتنگ که ملی حفاری پایهگذار حفاری در آن بوده است، پس از تکمیل و حفاری چاههای ۱ و ۳ این میدان، عملیات حفاری چاههای ۲ و ۴ با استفاده از دکلهای ۳۱ و ۴۰ فتح در حال انجام میباشند و دستگاه حفاری ۵۷ فتح پس از جابهجایی به میدان دالان، عملیات حفاری چاه شماره ۲۰ این میدان را آغاز کرده است.
شرکت ملی حفاری ایران اکنون ۷۳ دستگاه حفاری خشکی و دریایی سبک، سنگین و فوقسنگین در تملک دارد.