دادستان تهران از ابلاغیه مصوبهای مبنی بر ضرورت اختصاص ۲۰ درصد تولید خودروسازها به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی صالحی در بازدید از شرکت ایران خودرو دیزل که با هدف بررسی مشکلات تولید و پیگیری رفع آنها، انجام شد، بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد آلایندگی هوا مربوط به حوزه خودرویی و عوامل متحرک هستند، گفت: نوسازی اتوبوسها، یدک کشها و کامیونهای فرسوده ضروری است.
صالحی گفت: هفته گذشته، یکی از مصوبات جلسه هوای پاک این بود که شرکتهای خودروساز، ۲۰ درصد تولید خود را به نوسازی ناوگان و حمل و نقل عمومی اختصاص دهند و این موضوع ابلاغ شد.