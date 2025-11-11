به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: این رونمایی همزمان با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور انجام شد.

گواهی برق تجدیدپذیر به عنوان یک ابزار مالی نوین در بورس انرژی ایران و برای نخستین بار در میان بازار‌های سرمایه اسلامی منتشر می‌شود. این ابزار به شکل ورقه بهادار طراحی شده که نماینده میزان مشخصی از برق تولیدی یک واحد نیروگاهی تجدیدپذیر است. همه مصرف‌کنندگان ملزم یا متقاضی تامین برق از منابع تجدیدپذیر، می‌توانند برای تامین نیاز مصرفی خود از طریق این گواهی اقدام کنند.

افزایش ظرفیت‌های اقتصادی مرتبط با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و توجیه‌پذیری طرح‌های نیروگاهی، کمک به رفع ناترازی برق از محل احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تسهیل گردش منابع مالی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و جلوگیری از انباشت مطالبات نیروگاه‌ها از دولت بابت فروش برق از مزایای راه‌اندازی معاملات گواهی برق تجدیدپذیر در بورس انرژی ایران است.

راه‌اندازی معاملات REC گامی مهم در جهت توسعه بازار انرژی پاک و تقویت نقش بخش خصوصی در تأمین برق پایدار محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تلاش بورس انرژی ایران در نوآوری مالی و حمایت از تولید برق تجدیدپذیر است.