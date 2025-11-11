پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آتش نشانی یزد: برخورد چند دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین از جمله یک تانکر حامل سوخت، منجر به انفجار و آتشسوزی گسترده شد.
پاک سرشت در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: صبح امروز (سهشنبه) حوالی ساعت ۱۰، حادثهای شدید در جاده کنار شهرک صنعتی یزد رخ داد که در آن سه دستگاه خودروی سنگین، یک خودروی نیمهسنگین و چند خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند.
پاک سرشت افزود: یکی از خودروهای سنگین حاضر در صحنه تانکر حامل سوخت بوده که در پی شدت برخورد، منفجر شده و آتشسوزی گستردهای ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: نیروهای آتشنشانی یزد بلافاصله پس از اعلام حادثه با چند دستگاه خودروی آبرسان و خودروهای امداد و نجات در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق و نجات احتمالی سرنشینان خودروها را آغاز کردند.
پاک سرشت اظهار داشت: به گفته شاهدان عینی، در این حادثه متأسفانه چند خودروی سواری نیز بین خودروهای سنگین گرفتار شدهاند و همکاران ما در حال اطفای حریق و بررسی دقیق صحنه هستند. آمار دقیق مصدومان و فوتیها پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد و تیمهای امدادی در تلاشاند هر چه سریعتر شعلههای باقیمانده را خاموش کرده و مسیر را ایمنسازی کنند.
خبر تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.