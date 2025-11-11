معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نشست مجمع عمومی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) بر لزوم توسعه این منطقه با محوریت حضور بخش خصوصی و استفاده از مدل‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده، با هدف بررسی و اتخاذ تصمیم درباره برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام برگزار شد.

این نشست به ریاست احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و با حضور محسن حسنلو، مشاور وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)، و همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان اعضای مجمع عمومی برگزار شد.

بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای شتاب‌دهی به تحول دیجیتال

در این جلسه، احسان چیت‌ساز، نایب‌رئیس مجمع عمومی شرکت خدمات هوایی پیام، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت‌های منطقه تأکید کرد و گفت: «تأمین و ایجاد زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام و فرودگاه بین‌المللی پیام در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ باید با رویکرد مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گیرد تا علاوه بر تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، زمینه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری اقتصادی فراهم شود.»

وی افزود: «استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، ضمن افزایش شفافیت، به تأمین منابع پایدار و ارتقای کیفیت خدمات منطقه کمک می‌کند و در عین حال بار مالی دولت را کاهش می‌دهد.»

تسریع در اصلاح اساسنامه و تمرکز بر اقتصاد دیجیتال

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در ادامه، ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده و بهبود عملکرد شرکت خدمات هوایی پیام در دوره اخیر و با اشاره به مأموریت‌های منطقه ویژه پیام در حوزه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: «با توجه به نقش منطقه ویژه پیام در جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، اصلاح اساسنامه شرکت باید با سرعت بیشتری انجام شود تا امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و توسعه فعالیت‌های نوآورانه فراهم شود.»

اهداف کلان منطقه پیام برای سال ۱۴۰۵

در ادامه، محسن حسنلو، مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)، ضمن تشریح اهداف کلان این منطقه در افق ۱۴۰۵ گفت: «اهداف اصلی شامل کسب سهم یک‌درصدی از اقتصاد دیجیتال کشور، ایجاد بزرگ‌ترین قطب مرکز داده در ایران، تولید تلفن همراه توسط شرکت‌های مستقر در منطقه، بهره‌برداری از گمرک تخصصی فاوا و توسعه تولید انرژی برق پاک و پایدار خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگاوات است.»

در این نشست، کلیات اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن پس از هماهنگی با معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تصویب نهایی قرار گیرد.