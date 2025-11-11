پخش زنده
بیست و پنجمین «نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران»، همزمان با پانزدهمین «نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق» از امروز ۲۰ آبان تا جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشستهای تخصصی این نمایشگاهها عبارتند از «فرصتهای بخش خصوصی در صنعت برق»، «مالی و سرمایهگذاری در صنعت برق» و «توسعه و سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر». این نشستها فرصتهای مناسبی برای آشنایی بیشتر با اقتصاد بازار برق فراهم خواهند کرد. با توجه به افزایش اهمیت ذخیرهسازی انرژی در شرایط افزایش تولید انرژیهای خورشیدی و ناترازی برق، «همایش ذخیرهسازی انرژی» نیز از برنامههای راهبردی نمایشگاه به شمار میآید.
همزمان با برپایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، ۵ نشست و ۷ کارگاه تخصصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق به میزبانی مسئولان و کارشناسان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا) در چهار روز برپایی پانزدهمین نمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق و در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.