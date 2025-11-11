به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در گروه‌های سنی نونهال، کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، حفظ ۶سوره کوتاه قرآنی، حفظ کل، ارایه ۱۱۴ثانیه‌ای از فراز‌های نهج البلاغه در حرم امامزادگان احمد و جعفر (ع) شهر بهمن برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور ۳۶۰ شرکت کننده و به همت دارالقرآن حضرت بقیه الله الاعظم حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت مریم برگزار شد و نفرات برگزیده به مسابقات شهرستانی راه یافتند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.