به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد دنیامالی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: فرصتی فراهم شد تا در جمع نمایندگان ملت شریف، بزرگ، فرهیخته و انقلابی ایران درباره عملکرد وزارت ورزش و جوانان بر اساس دستور کار جلسه گزارشی ارائه کنم. پیش از هر چیز لازم می‌دانم تشکر ویژه‌ای از اهتمام نمایندگان محترم مجلس در تصویب قانون جامع نظام باشگاه‌داری کشور داشته باشم؛ قانونی که با تلاش فراوان و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون‌ها و صحن علنی، در مجموع طی ۱۴ جلسه بررسی شد و مراحل نهایی آن در حال انجام است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: با توجه به شرایط کشور، سیاست کلی دولت و دستورالعمل‌های موجود، تلاش ما بر آن است که با تکیه بر منابع موجود، امکانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی موجود و با انضباط و کار مستمر، زمینه افتخارآفرینی بیشتر در عرصه ورزش کشور فراهم شود. در سال گذشته، در حوزه ورزش بانوان و دختران ایران اسلامی، بیش از ۳۰۷ اعزام بین‌المللی انجام شد و ورزشکاران دختر موفق شدند در رویداد‌های معتبر جهانی ۸۶۸ نشان کسب کنند که از این تعداد ۱۴۰ نشان طلا بوده است. وی این موفقیت‌ها را نشانه غیرت و همت زن ایرانی دانست و آن را به جامعه زنان کشور تبریک گفت.

احمد دنیامالی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی ورزشی و تعاملات بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب ۱۳۶۰ کرسی بین‌المللی ورزشی شده و تاکنون نزدیک به ۱۹۰۰ داور ایرانی برای حضور در رویداد‌های جهانی اعزام شده‌اند. هم‌اکنون نیز حدود ۲۲۰ ورزشکار ایرانی برتر در رشته‌های مختلف ورزشی در قالب تیم‌های باشگاهی خارج از کشور فعالیت دارند و برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه به تکالیف اصلی وزارتخانه اشاره کرد و گفت: یکی از این تکالیف، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه واگذاری‌ها و نیز ثبت اراضی، اموال و سایر اقلام غیرمنقول در سامانه ساداک است. تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ مکان ورزشی در این سامانه ثبت شده است. در موضوع عوارض دخانیات و اجرای جزء (۱) و (۲) ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم درباره نشر آثار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، وزارت ورزش اقدام به تدوین و انتشار آثار تحلیلی و راهبردی از منظومه فکری امام راحل و مقام معظم رهبری کرده است تا از این طریق اندیشه‌های متعالی ایشان در حوزه جوانان و ورزش پیاده‌سازی شود.

احمد دنیامالی تصریح کرد: در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، بخش عمده‌ای از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال که پیش‌تر واگذار شده بود، در مهرماه سال جاری نیز تکمیل و بخش باقی‌مانده آن واگذار شد. در خصوص اماکن ورزشی نیز بخش‌های حاکمیتی از بخش‌های واگذارشدنی تفکیک شده و اقدامات لازم برای مولدسازی دارایی‌ها به‌منظور جبران بخشی از کسری منابع در دست انجام است. در موضوع تک‌برگ شدن اسناد ملکی اماکن ورزشی، اقدامات برجسته‌ای انجام شده است. همچنین در بخش عوارض دخانیات، باید عرض کنم در سال ۱۴۰۳ اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش ۵۱ درصد و اعتبارات تملک دارایی ۳۴ درصد ابلاغ شد. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۲۷ درصد از اعتبارات هزینه‌ای به مبلغ ۵۳۸ میلیارد تومان ابلاغ شده است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: در اجرای ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم توسعه و در چارچوب حمایت از تشکل‌ها و توسعه محله‌محوری، وزارت ورزش و جوانان برنامه‌ریزی کرده است تا برای ۵ هزار محله در سراسر کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با جوانان را ساماندهی و اجرا کند. همچنین کانال بازی جوانمردانه (Fair Play Channel) طراحی و تهیه شده و منتظر تصویب نهایی آن در مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال هستیم تا پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی شود.

احمد دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود درباره منابع مالی اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، ۲ درصد از مالیات‌ها به حوزه ورزش اختصاص می‌یابد که در صورت تخصیص ۶۰ درصد از این سهم به‌صورت مستقیم به وزارت ورزش و جوانان، مشکلات این حوزه به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در بخش خدمات مشاوره جوانان، طبق برنامه سال ۱۴۰۴، رشد پیش‌بینی‌شده ۵ درصد بوده، اما تاکنون رشد واقعی ۲۵ درصدی در این حوزه محقق شده است. همچنین ۱۰۹ مجوز جدید برای مراکز تخصصی مشاوره صادر شده و حدود ۲۰ هزار کارگاه آموزشی در موضوعات مختلف از جمله ازدواج و مهارت‌های زندگی برگزار شده است.

وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: ساماندهی مراکز ازدواج و مشاوره جوانان از برنامه‌های محوری وزارتخانه بوده و با رویکرد تقویت نهاد خانواده و تسهیل ازدواج جوانان دنبال می‌شود.امیدوارم با تداوم همکاری دولت و مجلس، بتوانیم مسیر توسعه ورزش کشور و توانمندسازی نسل جوان را با جدیت و هم‌افزایی پیش ببریم.