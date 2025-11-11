پخش زنده
امروز: -
پخش مستند مدرسه شوکتیه در برنامه «مستند فرهنگ»، نغمههایی در آینه ساز و آواز ایران در برنامه «نیستان» و روایت باغ گلشن در آینه ایرانجان، خراسان جنوبی ایران با «سرزمین من» از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدنی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «مستند فرهنگ» سه شنبه بیستم آبان درباره روایت مدرسهای است که تاریخ آموزش نوین ایران را رقم زد این مستند با معرفی مدرسه شوکتیه ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در هفته برگزاری رویدادملی ایران جان خراسان جنوبی ایران، برنامه مستند فرهنگ به یکی از درخشانترین یادمانهای علمی ایران میپردازد.
مدرسه «شوکتیه»، سومین مدرسه نوین کشور و گنجینهای زنده از میراث آموزش و اندیشه در خراسان بزرگ است که در این برنامه معرفی میشود.
این بنا تاریخی از نیتهای روشندلانه و کوششهای فرهنگی است؛ جایی که بذر علم و تربیت در خاک بیرجند کاشته شد و در گذر زمان به درختی تنومند در اقلیم دانش ایران بدل گشت.
از دل همین مدرسه بزرگانی برخاستند که افقهای تازهای در علوم مختلف گشودند که میتوان از پروفسور محمدحسن گنجی پدر علم جغرافیا و هواشناسی، تا دکتر غلامحسین شکوهی پدر تعلیم و تربیت نوین، دکتر کاظم معتمدنژاد پیشگام ارتباطات معاصر، و دکتر مهدی بلالی بنیانگذار دانش سمشناسی در ایران نام برد.
در این قسمت از «مستند فرهنگ»، گذشته و حال مدرسه شوکتیه در روایت شنیدنی پژوهشگران و استادان خراسانی بازخوانی میشود؛ اثری درباره سازوکار اندیشهای که از بیرجند تا جهان، ردّ دانایی را امتداد داده است.
«مستند فرهنگ» ساعت ۱۹:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ ویژه رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران پخش میشود.
برنامه «نیستان»
برنامه نیستان سه شنبه بیستم آبان روایت پنجگانه از موسیقی و فرهنگ آوازی است که از شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشود.
این برنامه به تهیه کنندگی یلدا احتشامی با رویکردی پژوهشی و شنیدنی به ایستگاه موسیقی ایران میرسد؛ جایی که واژه و نغمه در هم میپیچند و روایت پنجگانهای از استادان صاحبنام موسیقی شکل میگیرد.
در بخش نخست با عنوان «در محضر استاد» رشید وطندوست خوانندهی اپرا، ارکستر سمفونیک و سرودخوان، از تجربههای خویش در پیوند میان موسیقی کلاسیک و آیینی سخن میگوید که گفتوگویی درباره سازوکار تلفیق فرم غربی با روح آواز ایرانی است.
نغمههای شورانگیز بخش پیکری از برنامه است که استاد شاملوکیا نوازنده ویولون و آهنگساز، از ظرایف ساخت و اجرای قطعات در فضای معاصر و پیوستگی هنر نوازندگی با حس موسیقایی درونی پرده برمیدارد.
بررسی موسیقی فیلم با حضور ماندانا غفاری نوازنده و مدرس پیانو، به خوانشِ نقش موسیقی در روایت سینمایی اختصاص دارد؛ در این بخش از ساخت ملودیهای تصویری تا انتقال احساسات از قابِ فیلم به گوشِ مخاطب معرفی میشود.
در بخش فرهنگ آوازی نیز غفار ذابح خواننده و ردیفدان برجسته، از اصالت دستگاهها و روشهای سنتی آموزش آواز سخن میگوید و جلوههایی از ردیفخوانی ایرانی را مرور میکند و سرانجام در بخش پنجم «موسیقی و سرود» صمد جلالیانآهنگساز و مربی سرود، از پیوند میان موسیقی جمعی و هویت ملی میگوید؛ سرود بهعنوان زبان همبستگی و امید بازخوانی میشود.
«نیستان» به تهیهکنندگی یلدا احتشامی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، پلی است میان نغمه و معنا؛ جایی که موسیقی، در آستانهی شب، روایتگر روح ایرانی میشود. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲ پخش میشود.
برنامه «سرزمین من»
در ادامه رویداد ملی ایرانجان، خراسان جنوبی ایران» برنامه «سرزمین من» سهشنبه، بیستم آبان ساعت ۱۳ از باغ گلشن طبس روی آنتن رادیو فرهنگ و رادیو خاوران میرود.
این ویژهبرنامه به معرفی جلوههای تاریخی، گردشگری و فرهنگی خراسان جنوبی اختصاص دارد؛ خاکی که در پهنهی کویر، از دل گلشن و نخلستان تا هنر دستهای مردمانش، روایت ماندگار ایران را بازمیگوید.
در این برنامه رادیویی، مدیر میراث فرهنگی طبس، جمعی از فعالان گردشگری و استادان صنایع دستی دربارهٔ سازوکار حفظ میراث طبیعی و فرهنگی این منطقه گفتوگو میکنند.
آنان از نقش مردم در پاسداشت نمادهای زیستی و هنری سخن میگویند و راههای تقویت گردشگری پایدار در خراسان جنوبی را بررسی خواهند کرد.
برنامه «سرزمین من» به تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری و اجرای کارشناسی محمدعلی مؤمنی امروز صدای زنده زیبایی و اندیشه از دل باغ گلشن طبس است که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با همکاری مرکز خراسان جنوبی پخش میشود.