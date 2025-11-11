به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام دانشی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، رونق‌بخشی به هنر تئاتر، ارتقای کمی و کیفی آثار نمایشی و ایجاد فرصتی برای گردهمایی فعالان عرصه تئاتر در استان یزد است.

وی افزود: در فراخوان جشنواره، ۴۶ نمایش در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی ثبت‌نام کرده‌اند که بازبینی‌های اولیه انجام شده و برخی آثار نیز در نوبت ارزیابی قرار دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار کرد: آثار برگزیده پس از بازبینی نهایی، در ایام برگزاری جشنواره روی صحنه خواهند رفت و توسط داوران متخصص ارزیابی می‌شوند.

حجت الاسلام دانشی ابراز امیدواری کرد: سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر یزد در سطحی مطلوب برگزار شود و اثر برگزیده آن بتواند در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور موفقی داشته باشد.