کشف بیش از ۶۰ تن کود قاچاق و غیرمجاز در خرامه
بیش از ۶۰ تن کود قاچاق و غیرمجاز در شهرستان خرامه کشف شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بیش از ۲۰ تن کود اوره خارج از شبکه نظارت و توزیع دولتی و ۴۰ تن کود غیر مجاز در شهرستان خرامه کشف و ضبط شد.
جاوید عباسی تصریح کرد: فرد خاطی علاوه بر فروش کود خارج از شبکه نظارت و توزیع دولتی، در یک کارگاه به بسته بندی کودهای غیرمجاز شامل سولفات آمونیوم، دی آمونیوم فسفات، سولفات پتاسیم اقدام نموده است.
وی با اشاره به اینکه بازدید مستمر از فروشگاهها و کارگاههای عرضه نهادهها صورت میگیرد، بیان کرد: با دستور قاضی کشیک و دادستان تعزیرات، کودهای مذکور کشف و ضبط و برای متخلف پروندههای تعزیراتی تشکیل شد.
عباسی تصریح کرد: اکیپ ویژهای متشکل از نمایندگان مدیریت حفظ نباتات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، شرکت خدمات حمایتی و موسسه تحقیقات خاک و آب استان فارس به صورت مستمر ارزیابیهای میدانی را انجام میدهند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی، بهرهبرداران بخش کشاورزی، نهادههای مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این استان تهیه نمایند.