علی نوری و شمسی علیخانی دو داور بین المللی کشورمان در بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به قضاوت خواهند پرداخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با دعوت فدراسیون جهانی تکواندو (WT)، علی نوری و شمسی علیخانی، دو داور بینالمللی کشورمان، در رقابتهای تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ قضاوت خواهند کرد.
این مسابقات از ۲۴ تا ۲۶ آبانماه در شهر ریاض برگزار میشود که حضور دو داور ایرانی در جمع قاضیان بینالمللی این رویداد را میتوان نشانی از جایگاه بالای داوران کشورمان در عرصه جهانی دانست.