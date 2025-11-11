به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مراسمی با حضور فرمانده انتظامی لرستان، فرماندار خرم‌آباد، اعضا شورای تأمین و شورای اداری شهرستان خرم‌آباد در سالن همایش بانک صادرات برگزار شد.



در این مراسم سرهنگ هادی کیان مهر به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان خرم‌آباد منصوب و از زحمات سرهنگ محمد ملکشاهی فرمانده سابق انتظامی خرم‌آباد قدر دانی شد.



فرماندار خرم‌آباد در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد پلیس را پناهگاه امن مردم در حوادث طبیعی و اجتماعی خواند و گفت: وجود یک چراغ پلیس در جاده‌های تاریک آرامش‌بخش دل‌هاست و این عزیزان با جان‌فشانی این رسالت خطیر را انجام می‌دهند.



نورالدین درمنان با اشاره به تأکید استاندار بر تأمین معیشت مردم و حفظ سرمایه اجتماعی از همه اقشار مردم خصوصاً نخبگان و بخشداران درخواست کرد تا یار و یاور نیروی انتظامی باشند.



فرمانده انتظامی لرستان هم در این مراسم با اشاره به اینکه ادامه حیات، رشد، توسعه و شکوفایی در جامعه بدون امنیت ایجاد نخواهد شد اظهار کرد: امنیت به‌عنوان یک نیاز اساسی، در دین اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.



سردار محمدرضا هاشمی فر وحدت و یکپارچگی مردم را رمز اعتلای امنیت خواند و تصریح کرد: تفرقه و ایجاد درگیری‌های داخلی، عامل انحطاط و شکست جامعه است.



فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دو رویکرد در بینش امنیتی اسلام، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظم و امنیت، مظهر حاکمیت و امنیت در جمهوری اسلامی ایران است و تأمین امنیت فردی، اجتماعی، اخلاقی و روانی از مسئولیت‌های مهم آن است.



هاشمی فر با بیان اینکه امنیت یک مقوله لسانی و تبلیغاتی نیست، بلکه باید توسط مردم احساس شود، افزود: در شهرستان خرم‌آباد، به‌واسطه تلاش همه دستگاه‌ها و باور به مشارکت آحاد جامعه، شرط تحقق امنیت پایدار فراهم شده است. پلیس، هوشمند، مقتدر و باکفایت است و دغدغه اصلی آن پاسداری از جان، مال، ناموس و آبروی مردم است و در این راه از هیچ کوششی، حتی تقدیم جان، دریغ نمی‌ورزد.



وی گفت: در حوزه سرزمینی تحت نظارت انتظامی استان لرستان، برای هیچ مجرم و در هیچ سطحی، امنیت وجود نخواهد داشت. با رصد لحظه‌ای و اشراف اطلاعاتی، سایه پلیس به‌صورت مستمر بالای سر مجرمان خواهد بود.



هاشمی فر با اشاره به توطئه‌های دشمن در جنگ نرم، ابراز داشت: دشمن با ترویج بی‌بندوباری، فساد و ایجاد یأس و ناامیدی، قصد ایجاد هرج‌ومرج و زیرسؤال‌بردن امنیت نظام را دارد. همه ما مکلفیم با هوشیاری، حفظ وحدت، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، و آگاهی‌بخشی به جامعه، نسبت به خنثی‌سازی تهدیدات دشمن اقدام کنیم.