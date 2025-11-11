

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، مهرشاد افقری در ماده ۱۰۰ متر پروانه در دسته ۳ خط ۳، زمان ۵۵ ثانیه و ۲ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته ۴ خط ۱، زمان ۵۵ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه را به ثبت رساندند.

بدین ترتیب، مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی به عنوان نفر چهارم و هفتم به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.

در این ماده، ۲۸ شناگر با یکدیگر رقابت کردند.