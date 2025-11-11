پخش زنده
انتخابات شوراهای دانشآموزی سلماس تمرینی برای مشارکت در تصمیمگیری و نقشآفرینی در مدیریت جمعی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ انتخابات شوراهای دانشآموزی امروز در مدرسه امام صادق سلماس برگزار شد. رقابتی پرشور که دانشآموزان در آن برای انتخاب نمایندگان خود به پای صندوقهای رای رفتند.
در میان فضای پرجنبوجوش مدرسه، نامزدهای شورای دانشآموزی، برنامههای خود به دانشآموزان معرفی کردند و دانشآموزان رای خود را به صندوقها اندختند.
انتخابات شوراهای دانشآموزی به پایان رسید و حالا، همه منتظر اعلام نتایج خواهند بود. این انتخابات، نه تنها فرصتی برای مشارکت در تصمیمگیری، بلکه نشانهای از نقشآفرینی آیندهسازان کشور است.