فرماندار تهران با تأکید بر لزوم هماهنگی کامل میان بخشداریها و دستگاههای اجرایی در برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از آمادگی کامل شهرستان تهران برای برگزاری انتخاباتی امن، سالم و تمامالکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، در پنجمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان تهران که با حضور معاونان فرماندار، بخشداران و رؤسای ادارات تابعه برگزار شد، گفت: مسئولیت اصلی برگزاری انتخابات بر عهده فرمانداری و بخشداریهاست، اما همه دستگاهها موظفاند در جهت پشتیبانی و تسهیل روند اجرای انتخابات همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: ستادهای انتخاباتی باید از هماکنون فعالیت خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند. هرچند هنوز وارد دوره اجرا و تبلیغات نشدهایم، اما بررسی نقاط قوت و ضعف، پیشبینی نیازها و رفع کاستیها باید در دستور کار قرار گیرد. بخشداران نیز موظفاند پس از دریافت هرگونه دستورالعمل، گزارش اقدامات خود را بلافاصله به فرمانداری ارسال کنند تا هماهنگیها بهصورت منسجم و مؤثر انجام شود.
فرماندار تهران در ادامه با اشاره به ویژگیهای خاص انتخابات در تهران گفت: انتخابات در تهران به دلیل گستردگی جغرافیایی و تراکم جمعیتی، پیچیدهتر از سایر شهرستانهاست. از اینرو ضروری است از هماکنون محلهای استقرار صندوقها، ترکیب نیروهای اجرایی و تجهیزات مورد نیاز تعیین و آماده شود. همچنین باید کاستیها و مشکلات دورههای گذشته شناسایی و برطرف گردد تا در روز رأیگیری هیچ خللی در فرآیند انتخابات ایجاد نشود.
خوش اقبال با تأکید بر اهمیت بهروزرسانی زیرساختهای فناوری اطلاعات برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک افزود: برای نخستین بار، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تهران بهصورت تمامالکترونیک برگزار میشود؛ بنابراین آموزش نیروهای فنی و نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین بر ضرورت آموزش و آگاهیبخشی عمومی به منظور افزایش مشارکت مردمی تأکید کرد و گفت: علاوه بر آموزش نیروهای اجرایی، باید با همکاری دستگاههای مرتبط، آشنایی عمومی مردم با فرآیند رأیگیری الکترونیکی ارتقا یابد تا اعتماد عمومی نسبت به این شیوه رأیگیری تقویت شود.
فرماندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: صحت، دقت و سرعت سه ویژگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیک است که این امر با همدلی، برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از تجارب معاونان و بخشداران، حاصل میشود.