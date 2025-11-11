به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی حماس با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرام خود اعلام کرد: تصویب آنچه کنست رژیم صهیونیستی پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی می‌نامد، تداوم شیوه دولت نژادپرست و جنایتکار صهیونیست و تلاش برای قانونی جلوه دادن قتل دسته جمعی و سازمان دهی شده فرزندان ملت فلسطین است که تحت اشغالگری قرار دارند.

تصویب این قانون فاشیستی در برابر دیدگان جهانیان به مثابه پافشاری بر نقض قوانین و قطعنامه‌های سازمان ملل و در رأس آن قانون بین المللی حقوق بشر و اصول حقوق بشر است.

از جامعه بین الملل و سازمان ملل و همه سازمان‌های حقوقی می‌خواهیم این قانون گذاری اشغالگرانه و نژادپرستانه خطرناک را محکوم کنند و تحریم‌های بازدارنده‌ای علیه رژیم ظالم صهیونیست اعمال کنند و برای انصراف از این تصمیم و نیز تشکیل کمیته‌های تحقیقات بین المللی برای بازدید از زندان‌های رژیم اشغالگر و کسب اطلاع از وضعیت اسرای ما، اعمال فشار کنند، اسرایی که با شکنجه رسمی روشمندی مواجه هستند که منجر به فوت ده‌ها تن از آنها شده است.

جهاد اسلامی تصویب پیش نویس اعدام اسرای فلسطینی در کنست را محکوم کرد



در این بیانیه که در کانال تلگرامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین منتشر شد، آمده است: اقدام کنست به تصویب پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی، پس از متهم کردن آنان به تروریسم در دادگاه‌های فاشیستی رژیم اشغالگر، تنش زایی جنایتکارانه و خطرناک در چارچوب سریال نسل کشی و پاکسازی نژادی روشمندی است که رژیم علیه مردم فلسطین و در سرزمین این ملت مرتکب می‌شود.

این قانون نشان داد پایه و اساس این رژیم مبتنی بر نژادپرستی، ظلم و شکنجه است و ثابت کرد همه دستگاه‌های این رژیم از جمله کنست و سیستم قضائی، ابزار‌های جنایتکاری هستند که برای شکنجه ملت ما بکار گرفته می‌شوند.

در حالی که دستگاه امنیتی رژیم و ارتش رژیم اشغالگر و شهرک نشینان، بدون برگزاری دادگاه و محاکمه، به قتل مردم ما اقدام می‌کنند، رژیم اشغالگر نیز با تلاش برای تصویب این قانون می‌خواهد سیستم قانونی دوگانه‌ای را به کرانه باختری تحمیل کند که فلسطینی‌ها را محکوم کرده و به شهرک نشینان و اشغالگران مصونیت کامل می‌دهد.

ما از بیانیه‌ها و موضع گیری نهاد‌ها و کشور‌هایی که این اقدام جنایتکارانه را محکوم کرده‌اند، تمجید می‌کنیم و خواستار اتخاذ اقدامات جدی برای مهار این جنایت و تحت پیگرد قرار دادن وزرای رژیم اشغالگر و اعضای کنست در دادگاه‌های بین المللی به اتهام تشویق به ارتکاب جنایات جنگی هستیم که به تصویب این جنایت رأی دادند.

تاکید می‌کنیم اسرای ملت ما در زندان‌های رژیم اشغالگر امانتی بر عهده ملت ما هستند و نیرو‌های مقاومت از هیچ تلاش و وسیله‌ای برای آزادی آنان دریغ نخواهند کرد. از مردممان می‌خواهیم مقاومت در برابر این رژیمی را که سقوط اخلاقی و ماهیت غیرانسانی خود را روز به روز آشکارتر می‌کند، تشدید کنند.