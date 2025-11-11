گذر پیرغلامان، شریک حال و هوای زائران رضوی می شود

گذر پیرغلامان، شریک حال و هوای زائران رضوی می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شهردار مشهد مقدس گفت: هویت شهر مشهد برگرفته از وجود بارگاه منور حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) است و بر همین اساس، زیارت‌محوری مبنا و جهت‌گیری اصلی تمام برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه شهری در مشهد به شمار می‌رود.

قلندرشریف افزود: با هدف تسهیل زیارت، اقدامات متعددی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و منطقه ثامن برای بازگشایی، بهسازی و احیای گذر‌های تشرف انجام شده است که گذر جدید «پیرغلامان» واقع در ره‌باغ حضرت زهرا (س) نیز یکی از این طرح‌ها به شمار می‌آید.

این گذر عصر امروز به مناسبت آغاز اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی در مشهد مقدس به طور رسمی افتتاح می شود و در اختیار زائران و مجاوران قرار خواهد گرفت.