مدیر جهاد کشاورزی اشکذر: کشاورزان خضرآبادی، از سطح ۶ هکتار از مزارع خود، بیش از ۳ تن گیاه دارویی مرزنگوش برداشت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نعمت اله جعفری با اشاره به اینکه این گیاه دارویی محصول انحصاری بخش خضرآباد است، گفت: این گیاه درآمد خوبی برای کشاورزان این منطقه دارد.

وی افزود: مرزنگوش تولیدی این منطقه علاوه بر مصرف کارخانه‌های داروسازی داخلی، به کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

وی گفت: برداشت مرزنگوش در بخش خضرآباد در دو نوبت تیر ماه و آبان ماه صورت می‌گیرد. بیشترین برداشت کنندگان مرزنگوش در بخش خضرآباد اهالی روستا‌های دربرز، مرزانک، کذاب و بامکان می‌باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: درمان بیماری‌های برونشیت، آسم، سرفه، تنگی نفس و پایین آورنده کلسترل بدخون از جمله خواص گیاه دارویی مرزنگوش می‌باشد.