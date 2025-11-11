سرتیم داوری بازی‌های ملی و مجموعه اکسین گیم گفت: اولین بخش از بازی‌های ایرانی در رویداد سیمرغ هفت‌خوان از فردا با برگزاری مسابقات موبایلی «بزن بهادر» آغاز می‌شود و بازیکنان می‌توانند از همان روز وارد رقابت شوند.

صالحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هدف مجموعه اکسین گیم برای حضور در دهمین دوره لیگ بازی‌های ویدئویی ایران، استفاده از تمام پتانسیل و توانایی گیمینگ کشور، بازیکنان و استریمر‌های ایرانی است تا سطح گیمینگ کشور را چند پله بالاتر ببریم.

وی با بیان اینکه دهمین دوره لیگ بازی‌های ویدئویی ایران با عنوان «سیمرغ هفت‌خوان» برگزار می‌شود، افزود: مسابقات سیمرغ هفت‌خوان شامل دو بخش اصلی بازی‌های ایرانی و بین‌المللی است.

سرتیم داوری بازی‌های ملی گفت: اولین بخش از بازی‌های ایرانی با مسابقات موبایلی «بزن بهادر» از فردا، ۲۱ آبان ماه آغاز می‌شود و جزئیات فرآیند ثبت‌نام در ۵ بازی بین‌المللی هم در وبگاه «بازیکو» اعلام خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه رویداد هفت خان بازی در دو مرحله برگزار می‌شود، ادامه داد: در مرحله مقدماتی، رقابت‌های اولیه در مجموعه‌های بازی اکسین گیم سراسر کشور انجام خواهد شد و مرحله نهایی این رویداد در برج میلاد برگزار می‌شود و از قهرمانان با اهدای حکم قهرمانی و جوایز بسیار ارزنده تقدیر خواهد شد.

گفتنی است؛ رویداد «سیمرغ هفت‌خوان» یکی از چهار بخش اصلی رویداد ملی «هفته بازی؛ هفت خوان» است. بزرگترین گردهمایی بازی‌ها و بازیکنان برتر بازی‌های ویدئویی کشور در بهمن ماه امسال برگزار می‌شود.