به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی در نشست کمیته پدافند غیرعامل در عسلویه بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در تمامی سطوح عملیاتی و مدیریتی پارس جنوبی تأکید کرد و افزود: صیانت از سرمایه‌های ملی، تداوم تولید پایدار و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی کشور، بدون اجرای دقیق اصول پدافند غیرعامل ممکن نیست.

وی با اشاره به جایگاه حیاتی این مجتمع در تأمین انرژی کشور گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی، قلب تپنده اقتصاد انرژی ایران است. بیش از ۷۳ درصد گاز کشور در این منطقه تولید می‌شود، ۴۵ درصد از بنزین کشور وابسته به میعانات گازی آن است، ۶۵ درصد خوراک پتروشیمی‌های کشور از این مجموعه تأمین می‌شود و حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد گاز مصرفی نیروگاه‌ها نیز به‌طور مستقیم از پارس جنوبی به دست می‌آید.

حسینی افزود: پایداری تولید در پارس جنوبی نه تنها پشتوانه رشد اقتصادی کشور است، بلکه تضمین‌کننده امنیت انرژی و ثبات بازار داخلی نیز به‌شمار می‌رود. از این‌رو، حفاظت از این زیرساخت عظیم، مسئولیتی ملی و فراسازمانی است.

وی اجرای اصول پدافند غیرعامل را «چتری حفاظتی» برای صیانت از تأسیسات، نیروی انسانی و استمرار تولید دانست و گفت: در مجتمع گاز پارس جنوبی، پدافند غیرعامل صرفاً یک دستورالعمل فنی نیست، بلکه به‌صورت یک فرهنگ سازمانی و راهبردی نهادینه شده است. ما با بهره‌گیری از رویکرد‌های نوین ایمنی، حفاظت فنی و مدیریت بحران، آسیب‌پذیری تأسیسات را در برابر تهدید‌های طبیعی و انسانی به حداقل رسانده‌ایم.

حسینی با اشاره به نقش پارس جنوبی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: در آن دوران، با وجود محدودیت‌ها و تهدیدات، مجتمع گاز پارس جنوبی موفق شد با حفظ تداوم تولید پایدار، بیش از ۸۲ درصد گاز کشور را تأمین کند. در همین مدت بیش از ۶ هزار و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری ارسال شد و تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های سوم و هفتم طبق برنامه انجام شد.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در پایان تأکید کرد: پایداری تولید در پارس جنوبی، نه تنها به‌معنای استمرار انرژی برای کشور، بلکه تضمین آینده‌ای ایمن و پایدار برای نسل‌های آینده است. حفاظت از این مجموعه، حفاظت از قلب تپنده اقتصاد ایران است و پدافند غیرعامل، سپر هوشمند این قلب حیاتی در برابر هر تهدیدی است.