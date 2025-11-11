به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی راکی گفت: دومین دوره مسابقات استاندارد شطرنج جام به مز با حضور ۹۰ بازیکن از استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و خوزستان از ۱۵ آبان در خانه شطرنج اهوازدرحال برگزاری است.

وی افزود: این مسابقات در ۹ دور درحال برگزاری هستند و نتایج آن برای فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) ارسال خواهد شد.

به گفته یوسفی راکی؛ دومین دوره مسابقات استاندارد شطرنج جام به مز ۲۳ آبان ماه امسال به پایان خواهد رسید.