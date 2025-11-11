مأموران پلیس تنکابن با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی هدفمند، ۴ سارق حرفه‌ای سیم و کابل مخابرات را که در حال سرقت بودند، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ بهادر دیلمی فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از دستگیری ۴ سارق سیم و کابل مخابرات با ۱۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم مخابرات، مأموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری این سارقان در حین سرقت شدند.

فرمانده انتظامی تنکابن افزود: پس از دستگیری، مقادیر زیادی سیم و کابل مخابرات سرقتی از متهمان کشف شد و آنان در تحقیقات به ۱۷ فقره سرقت از شبکه‌های توزیع اعتراف کردند.

سرهنگ دیلمی با اشاره به تکمیل پرونده این متهمان گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.