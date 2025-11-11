به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صالح محمدی از برگزاری دومین جشنواره بادام زمینی و برنج در بخش لشت نشا شهرستان رشت خبر داد و گفت: این جشنواره فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی است.

وی با بیان اینکه دومین جشنواره بادام زمینی و برنج فردا چهارشنبه ۲۱ آبان در روستای لیچاه بخش لشت‌نشا شهرستان رشت برگزار می‌شود افزود: هدف از اجرای این جشنواره، حمایت از تولیدکنندگان، ترویج الگو‌های نوین کشاورزی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان رشت در بخش کشاورزی گفت: شهرستان رشت با بیش از ۵۲ هزار هکتار شالیزار و بیش از ۵۰۰ هکتار مزرعه بادام زمینی در بخش‌های لشت‌نشا و خشکبیجار، از قطب‌های مهم تولید برنج و بادام زمینی در استان به شمار می‌رود.

صالح محمدی با بیان اینکه بخش لشت‌نشا به واسطه تنوع تولید محصولات کشاورزی از جمله برنج، بادام زمینی و هندوانه جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزی استان دارد، افزود: توجه به زنجیره تولید و فرآوری این محصولات می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده و درآمد کشاورزان داشته باشد.

وی بر لزوم برند سازی محصولات شاخص گیلان تأکید کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، باید زمینه معرفی و ثبت برند‌های معتبر برای محصولات بومی استان به‌ویژه برنج و بادام زمینی فراهم شود.