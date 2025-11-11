پخش زنده
معاون حقوقی و پارلمانی سپاه سازمانهای بینالمللی را بازیچه کشورهای آمریکایی و اروپایی دانست و گفت: این سازمانها در جنگ اخیر هیچ واکنشی نشان ندادند و در قبال قطر نیز چنین رفتاری داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سهرابعلی شمخانی» معاون حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز (سهشنبه) در مراسم رونمایی از دادنامه پرونده دادخواهی خانواده شهدای امنیت، یاد و خاطره شهدای امنیت سال ۱۴۰۱ را گرامی داشت و از ایثارگری کسانی که امنیت کشور را برقرار کردند و جلوی خسارتهای ناشی از اقدامات اشرار آمریکایی و برخی افراد فریبخورده را گرفتند، تجلیل کرد.
شمخانی گفت: رسانهها صدای دادخواهی خانواده شهدا به مردم و جهانیان هستند. این پرونده توسط وکلای انقلابی در سراسر کشور پیگیری شده و دو دادگاه در تهران با حضور خانواده شهدا برگزار و رأی آن صادر شده است.
معاون حقوقی سپاه پاسداران انقلای اسلامی در ادامه جنایتهای آمریکا را به عنوان کشوری خبیث و جنایتکار معرفی کرد و افزود: آمریکا بیش از ۲۰۰ جنگ و کودتا راهاندازی کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را به قتل رسانده است. این کشور علاوه بر ورود مستقیم به جنگها، با حمایت از رژیم صهیونیستی و گروههای تروریستی موجب شهادت مردم شده که این ذات خبیثانه آمریکا است.
وی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور فعلی آمریکا مبنی بر اینکه «هر کشوری که قدرت داشته باشد بر حق است»، گفت: کشورهای استعمارگر مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و بلژیک تعداد زیادی از مردم را به قتل رسانده و مستعمره ساختهاند. در جنگ جهانی اول، انگلیسیها، هند را که ۵۰ سال از استقلالش گذشته بود، به قتل رساندند و فرانسویها تونلهایی پر از جمجمه مردم آسیا و آفریقا ساختهاند و به آن افتخار میکنند.
شمخانی با بیان اینکه مبنای اعتقادی این کشورها بر اساس یهودیت است که هر کس قدرت دارد باید آقای جهان باشد، افزود: رفتار رئیسجمهور آمریکا با روسای جمهور کشورهای اروپایی و منطقه نشاندهنده این واقعیت است.
معاون حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکا با ایجاد کودتا در کشورمان سبب عقبماندگی ۲۵ ساله ایران شده و کشور را غارت کرده است. حضور این کشور باعث جدایی بحرین از ایران شده است.
وی با استناد به اعترافات جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، و مقامات آمریکایی، گفت: آمریکا در سال ۱۴۰۱ از اغتشاشگران حمایت و کار تجهیز آنها را برعهده گرفت. آمریکاییها با راهاندازی جنگ شناختی تلاش کردند جوانان را تحریک کنند، اما به اهداف خود نرسیدند.
معاون حقوقی سپاه افزود: دشمنان با امپراتوری رسانهای خود سعی کردند مردم را وارد میدان اغتشاش کنند، اما همانند گذشته شکست خوردند. سالیانه هزار و ۲۰۰ نفر از مردم آمریکا توسط پلیس کشته میشوند و چنین کشوری ادعای حقوق بشر دارد، اما اقدامات فتنهانگیز در کشور ما انجام میدهد.
وی تأکید کرد که دشمنان با شعار «زن، زندگی، آزادی» که توسط نتانیاهو طراحی شده است، قصد داشتند کشور را به آشوب بکشانند، اما موفق نشدند.
شمخانی با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آخرین توطئهای که آمریکاییها علیه ما انجام داند و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند این توطئه زیر سر آمریکاییها است، گفت: شبکه ۱۳ اسرائیل مستندی پخش کرد که جنگ را ما طراحی کردیم و ۲۰ سال با آمریکا بر روی نقشه جنگ کار کردیم.
معاون حقوقی سپاه ادامه داد: اسرائیلیها اعلام کردند ما ایرانیها را با مذاکره فریب دادیم و برای حمله به ایران با آمریکا رزمایشهایی برگزار کردیم.
وی تصریح کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی ضرباتی خوردند که دیگر به فکر چنین جنایاتی نباشند.