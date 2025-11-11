پخش زنده
فرماندار شادگان گفت: نان و معیشت مردم خط قرمز است و با هیچکس در تخلفات نانواییها مماشات نخواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست یعقوب مقدم فرماندار شادگان و با حضور خنفری مسئول دفتر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
یعقوب مقدم در این جلسه با بیان اینکه براساس گزارشهای واصله مردم از عملکرد برخی نانواییها و عاملان توزیع آرد ناراضی هستند، اظهار داشت: نان و معیشت مردم خط قرمز ماست و در این زمینه با هیچکس مماشات نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: برخی نانواییها با سوءاستفاده از سهمیه آرد، کاهش وزن نان یا ارائه خدمات نامطلوب موجب نارضایتی شهروندان شدهاندو هرگونه تخلف یا کوتاهی در ارائه خدمات با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
مقدم تأکید کرد: همه موظف به صیانت از منابع و یارانههای آرد اختصاص یافته برای رفاه مردم هستیم و هر فردی که از این منابع سوءاستفاده کند طبق قانون پاسخگو خواهد بود.
فرماندار شادگان بر اطلاعرسانی عمومی و برخورد قانونی با نانوایان متخلف تأکید کرد و گفت: اعضای کارگروه آرد و نان موظفاند نتایج بازرسیها را به فرمانداری گزارش کنند تا اقدامات قانونی و برخورد با متخلفان در فضای مجازی به اطلاع مردم برسد.
لازم به ذکر است: افزایش نظارت و بازرسی مستمر از نانواییها، ارتقای کیفیت خدمات، اطلاعرسانی عمومی درباره برخورد قانونی با متخلفان، بررسی و اصلاح روند صدور مجوز و نظارت بر نانواییها و... از مهمترین مصوبات این جلسه بود.