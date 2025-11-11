به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش آبادان گفت: در این انتخابات که با شعار شورای دانش آموزی پرچمدار حل مسئله برای ایران مقتدر برگزار شد، دانش‌آموزان با حضور فعال آرای خود را برای تعیین نمایندگانشان در شورا‌های دانش‌آموزی به صندوق انداختند.

عباس درویشی افزود: برپایی انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی گامی مؤثر در جهت تمرین مسئولیت‌پذیری، تقویت روحیه مشارکت و جامعه‌پذیری در میان دانش‌آموزان است.

او ادامه داد: این اقدام علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم میان دانش‌آموزان، زمینه‌ساز حضور مؤثر آنان در تصمیم‌گیری‌های مدرسه و در آینده، در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی کشور خواهد بود.