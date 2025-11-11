مدیر امور بهره‌برداری شرکت گاز استان یزد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ شرکت ملی گاز ایران، تمامی سازمان‌ها، ادارات ، اماکن دولتی و عمومی موظف هستند در فصل سرد سال مصرف گاز خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدحامدرضا صفوی گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ شرکت ملی گاز ایران، تمامی سازمان‌ها، ادارات و اماکن دولتی و عمومی موظف هستند در فصل سرد سال مصرف گاز خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.

وی با تأکید بر الزام رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه سانتی‌گراد گفت: تیم‌های عملیاتی شرکت گاز موظف به پایش و کنترل مصرف هستند و در صورت عدم رعایت، جریان گاز ادارات متخلف قطع خواهد شد.

مدیر امور بهره‌برداری شرکت گاز استان یزد درباره ممنوعیت استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز افزود: استفاده از میز آتش و هر نوع سیستم گرمایشی تشعشعی در فضای باز ممنوع است و در صورت مشاهده، جریان گاز آنها به مدت یک هفته قطع و گاز بها بر اساس بالاترین نرخ خانگی محاسبه خواهد شد.

صفوی در خصوص نحوه محاسبه گاز بها برای مشترکین خانگی توضیح داد: «مصرف هر مشترک بر اساس متوسط مصرف پنج سال گذشته همان شهر محاسبه می‌شود و مشترکین کم‌مصرف (کمتر از ۵۰ درصد متوسط ماهانه شهر) در پلکان اول با یک درصد نرخ بالاترین گاز خانگی، مشترکین متوسط در پلکان دوم با ۳ درصد، پرمصرف‌ها در پلکان سوم با حدود ۱۲ درصد و مشترکین بیش از ۹۵ درصد متوسط شهر بر اساس بالاترین نرخ گاز خانگی (۷۵ درصد نرخ صادراتی سال گذشته) صورتحساب دریافت خواهند کرد.»

معاون شرکت گاز استان یزد با اشاره به ترکیب مصرف مشترکین گفت: «۷۲ درصد مشترکین در پلکان اول، ۱۵ تا ۱۷ درصد در پلکان دوم، بیش از ۱۰ درصد در پلکان سوم و حدود ۱.۵ تا ۲ درصد در پلکان چهارم قرار دارند.»

وی از مردم خواست با مدیریت مصرف گاز، استفاده از لباس گرم و وسایل گرمایشی استاندارد و کم‌مصرف، ضمن کمک به پایداری جریان گاز طبیعی و بهره‌مندی واحد‌های تولیدی، از صدور صورتحساب‌های بالا جلوگیری کنند.