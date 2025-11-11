وزیر نیرو گفت: بارورسازی ابر‌ها در دنیا سابقه‌ای طولانی دارد و در کشور ما نیز می‌تواند در صورت وجود ابر بهبود بین ۵ تا ۱۵ درصدی بارش‌ها را در پی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. در این دوره بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی از هفت کشور جهان حضور یافته‌اند تا تازه‌ترین دستاورد‌ها و توانمندی‌های خود در حوزه صنعت برق را عرضه کنند.

عباس علی آبادی وزیر نیرو در حاشیهٔ این نمایشگاه، دربارهٔ موضوعات مختلف مرتبط با آب و انرژی گفت: بارورسازی ابر‌ها در دنیا سابقه‌ای طولانی دارد و در کشور ما نیز می‌تواند در صورت وجود ابر بهبود بین ۵ تا ۱۵ درصدی بارش‌ها را در پی داشته باشد.

وی همچنین افزود: همسایگان ما نیز با پدیده خشکسالی مواجه هستند.

عباس علی آبادی دربارهٔ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار داشت: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ریل‌گذاری خوبی انجام داده‌ایم و از مرز سه‌هزار مگاوات عبور کرده‌ایم؛ ان‌شاءالله تا پایان سال به رقم هفت‌هزار مگاوات خواهیم رسید.

دربارهٔ اهمیت نمایشگاه، وی گفت: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای آشنایی متقابل فعالان داخلی و خارجی صنعت برق با توانمندی‌های یکدیگر است» و افزود: «در کشور ما تعامل با کشور‌های خارجی هیچ‌گاه ممنوع نبوده و ما از گسترش این همکاری‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

دربارهٔ تأمین آب نیز وزیر نیرو گفت: ما از روش شیرین‌سازی برای تولید آب استفاده می‌کنیم و همچنین به‌صورت محدود و مجاز می‌توانیم از منابع زیرزمینی بهره‌برداری کنیم.

بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران تا جمعه ۲۳ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.