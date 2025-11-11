به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت : این مدرسه با زیربنای ۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال احداث شده که 5 میلیارد ریال آن با مشارکت بنیاد علمی و آموزشی قلمچی تامین شده است .

محمد سعیدی پور با اشاره به اینکه این مدرسه به منظور ارتقای ایمنی و توسعه فضاهای آموزشی در مناطق سخت گذر و عشایری ساخته شده است ، افزود : این مدرسه به عنوان جایگزین فضای آموزشی کانکسی و ناایمن گذشته احداث شده و اکنون دانش‌آموزان روستا می‌توانند در محیطی استاندارد، ایمن و مناسب به تحصیل بپردازند.