مردم روستای آلوچلو سفلی به طلب نزول رحمت الهی بسوی معبود بخشنده و مهربان دست نیازگشودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در سالهای اخیر در منطقه، مردم روستای آلوچلو سفلی در تکاب برای طلب باران دست نیاز به سوی معبود بخشنده و مهربان خود گشوده و خواستار نزول رحمت الهی شدند.

مردم مؤمن و امیدوار به فضل الهی در روستای آلوچلو سفلی تکاب با اقامه نماز باران از آستان کبریایی پروردگار متعال طلب باران نمودند.

در این خلوت بندگی که با حضور قشرهای زنان ،مردان و کودکان همراه بود حاضران با توسل به آستان پروردگار منان ، نزول باران و سیراب شدن زمین‌های زراعی و بندگان الهی را استمداد شدند.