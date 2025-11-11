به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجان غربی در این خصوص گفت: این نمایشگاه اسوه شهرستانی با حضور بیش از ۳ هزار پایگاه بسیج برگزار شد که ۲۹۰ پایگاه بسیج برگزیده از این مرحله انتخاب شدند.

سرهنگ رحیم عباس زاده افزود: از این تعداد ۶۵ پایگاه مقاومت به مرحله استانی راه یافتند که برگزیدگان مرحله استانی نیز به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

وی با بیان این که سال گذشته ۵ پایگاه بسیج از آذربایجان غربی به مرحله کشوری راه یافت خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ارایه خلاقیت‌ها و ابتکارات پایگاه‌های بسیج در حل مسائل و مشکلات مردم است.

نمایشگاه اسوه بسیج از ۱۹ لغایت ۲۱ آبان ماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر و بعد از ظهر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل نمایشگاه‌های بین المللی پارک جنگلی ارومیه آماده بازدید علاقه‌مندان است.

