مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در جلسه کارگروه حمایت از تولیددرباره ی مبارزه قاطع با قاچاق و تخلفات مربوط به کالاهای دخانی گفت:هرگونه توزیع خارج از ضوابط مصداق قاچاق است و علاوه بر ضبط کالا، جریمه نقدی تا سه برابر ارزش کالا نیز اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نورالهی مدیرکل تعزیرات حکومتی در حاشیه این جلسه گفت: کالاهای دخانی تابع ضوابط اختصاصی هستند و هرگونه تولید،توزیع و عرضه کالاهای دخانی خارج از ضوابط مصداق قاچاق بوده و با اشد مجازات در نظر گرفته شده برای کالای قاچاق با متخلفان برخورد خواهد شد که ضبط کالا و اعمال جریمه نقدی تا سه برابر ارزش کالای توقیف شده از جمله مجازات در نظر گرفته شده است.

نورالهی گفت: هرگونه تبلیغات کالای دخانی،فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و همچنین استقرار واحدهای فروش دخانیات در فواصل کمتر از ۱۵۰ متر با مدارس و مراکز آموزشی جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.