دیدار غیر علنی ترامپ در کاخ سفید با ابومحمد جولانی، کسی که تا همین جمعه گذشته نامش در فهرست سیاه تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار داشت در آمریکا با واکنشهایی روبر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ دولت آمریکا برای دستگیری جولانی ۱۰ میلیون دلار جایزه گذاشته بود، ضمن اینکه او ۵ سال هم در ابوغریب زندانی آمریکاییها بوده است، در این حال او اکنون به واشنگتن سفر کرده و با ترامپ نیز دیدار داشته است.
این تناقضها باعث شد که جولانی برخلاف روال معمول میهمانان رسمی از در پشتی کاخ سفید و بدون استقبال به داخل برده شود و ترامپ ترجیح دهد بدون حضور رسانهها با او گفتوگو کند.
این وضعیت و به ویژه تمجیدی که ترامپ بعد از این دیدار از گذشته جولانی کرد، در رسانههای آمریکا با واکنش روبهرو شد.
مجری تلویزیون ام اس ان بی سی آمریکا در این باره گفت: ۲۰ سال پیش او یک زندانی بدنام در زندان ابوغریب بود. همان گونه که هنوز هم تروریستهایی از سوریه آنجا زندانیاند. من تعجب میکنم که چطور با کسی که سالها سرکرده یک سازمان وابسته به القاعده بوده، الان قراره به عنوان که انسان عادی و متفاوت رفتار بشه!
مجری شبکه تلویزیونی بلومبرگ هم گفت: کسی که اینجا در آمریکا ۱۰ میلیون دلار برای سرش جایزه گذاشته بودند و تا همین چند روز قبل هم به او تروریست گفته میشد حالا ظاهرا به متحدی برای آمریکا تبدیل شده و قرار است منافع آمریکا را علنی تامین کند.
تمجید ترامپ از گذشته جولانی در شرایطی صورت گرفته که سفیر سابق آمریکا در سوریه از برنامه مشترک دستگاه جاسوسی آمریکا و انگلیس از دو سال قبل برای تبدیل چهره تروریستی ابومحمدجولانی به شخصیتی سیاسی پرده برداشت.
رابرت فورد سفیر سابق آمریکا در سوریه افشا کرد: صدها سرباز آمریکایی در موصل توسط این فرد و جنگجویانش کشته یا زخمی شدهاند، اما او هرگز از این بابت از ما عذرخواهی نکرده است، با این حال سال ۲۰۲۳، یک سازمان در انگلیس از من دعوت کرد تا کمک کنم این شخص را از دنیای تروریسم به دنیای عادی سیاست بیاورند. من البته خیلی مردد بودم چون با آوردن نام جولانی خودم را در لباسی نارنجی تصور میکردم در حالی که خنجر او زیر گلویم قرار دارد.