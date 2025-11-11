پخش زنده
بهمنی گفت: الگوی ماهیانه مصرف آب خانگی در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۴ متر مکعب کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان با بیان اینکه تعرفه آب بهاء و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها از طرف وزارت نیرو و شورای اقتصاد ابلاغ میشود گفت: همه قبوض صادره شرکت آب و فاضلاب برابر آخرین دستورالعملها قوانین و بخشنامههای وزارت نیرو و شورای اقتصاد صادر شد می شود.
یوسف بهمنی با بیان اینکه الگوی مصرف آب خانگی در کهگیلویه و بویراحمد از ۱۷ متر مکعب به ۱۴ متر مکعب در ماه کاهش یافت، افزود:این مقدار و الگوی مصرف آب در استان با هدف مدیریت مصرف آب آشامیدنی خانگی و به استناد مفاد بند «الف» ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۴) ذیل بند «پ» ماده (۱) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب الگوی مصرف آب خانگی استان تعیین و ابلاغ شده است.
بهمنی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته الگوی مصرف خانگی ۱۷ متر مکعب بوده است، اضافه کرد: برابر آخرین بررسیهای در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود بیست درصد از مشترکان آب در کهگیلویه و بویراحمد الگوی مصرف آب ۱۴ متر مکعب را رعایت نکردهاند که برابر تعرفههای جاری آب بهای این مشترکان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه بر اساس بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صورتحساب مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر تعیین می شود، ادامه داد: مشترکان برای پیشگیری از افزایش آب بها الگوی مصرف را رعایت کرده و مصرف آب خانگی حود را مدیریت کنند.
بهمنی یادآور شد: نحوه محاسبه قبوض و سایر موارد در سایت شرکت به آدرس www.abf-kb.ir اطلاع رسانی شده و و آدرس پورتال شخصی هر مشترک برای مشاهده کلیه سوابق و پرداختیهای قبوض نیز به آدرس www.myabfa-kh.ir قابل مشاهده است.