تزریق بیش از ۱۰۰ هزار دُز واکسن رایگان علیه بیماری تب برفکی برای دامهای سنگین خوزستان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: این طرح با هدف صیانت از سرمایههای دامی و پیشگیری از شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی در حال انجام است و تمامی شبکههای دامپزشکی شهرستانها در آمادهباش کامل قرار دارند.
ناصر عسکریفرد با بیان اینکه تب برفکی از مهمترین بیماریهای ویروسی و بسیار واگیردار در میان دامهاست افزود: اگرچه این بیماری از جمله بیماریهای مشترک انسان و دام نیست، اما میتواند خسارات اقتصادی قابلتوجهی به دامداران وارد کند و موجب کاهش تولید شیر و گوشت شود.
او ادامه داد: تیمهای دامپزشکی در مناطق مرزی و پرخطر استان بهصورت شبانهروزی در حال اجرای عملیات واکسیناسیون هستند و این روند تا پوشش کامل جمعیت دامی ادامه خواهد داشت.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به اجرای اقدامات تکمیلی گفت: علاوه بر واکسیناسیون، طرحهای قرنطینهای، ضدعفونی اماکن دامی و آموزشهای چهرهبهچهره برای دامداران نیز در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز هرگونه کانون احتمالی بیماری جلوگیری شود.
او تأکید کرد: پیشگیری، موثرترین و کمهزینهترین راه مقابله با بیماریهای دامی است و همکاری دامداران در اجرای توصیههای بهداشتی و گزارش موارد مشکوک به شبکههای دامپزشکی، نقش تعیینکنندهای در حفظ سلامت دامها و پایداری امنیت غذایی استان دارد.