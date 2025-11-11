بیماری خاموش در کمین یکسوم جمعیت؛
زنگ هشدار دیابت در استان مرکزی
۲۳ آبان ماه هر سال به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری شده است؛ روزی برای یادآوری جدیِ تهدیدی که هر روز در سکوت، بخش بزرگی از جامعه را درگیر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، حدود یکسوم جمعیت کشور و استان با درجاتی از بیماری دیابت روبهرو هستند، در حالی که بخش قابل توجهی از آنان از ابتلای خود بیخبرند. کارشناسان این وضعیت را به مثابه به صدا درآمدن زنگ هشدار سلامت عمومی میدانند و تأکید دارند که بیتوجهی به این بیماری، نهتنها سلامت فردی بلکه اقتصاد خانواده و جامعه را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
به گفته متخصصان حوزه سلامت، تشخیص زودهنگام، اصلاح سبک زندگی، تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم چهار رکن اصلی در پیشگیری و کنترل دیابت به شمار میآیند. آنان هشدار میدهند که مصرف بیرویه قند و چربیهای مضر، کمتحرکی، استرسهای مزمن و خواب ناکافی، خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
در همین راستا، دانشگاه علوم پزشکی استان با اجرای برنامههای غربالگری، آموزش عمومی و ترویج تغذیه سالم، از مردم خواسته است با مراجعه به مراکز بهداشتی، فشار خون و قند خون خود را بهطور منظم بررسی کنند تا از خطرات پنهان «بیماری خاموش قرن» در امان بمانند.
دیابت اگر زود تشخیص داده شود، قابل کنترل است؛ اما اگر نادیده بماند، میتواند سلامت قلب، کلیه و چشم را بهطور جدی تهدید کند.