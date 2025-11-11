پخش زنده
آیین تکریم و تجلیل از اعضای وابسته و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان محلی و خانوادههای معظم شهدا در شهرستان خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این مراسم غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان خوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش گفت: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه مقاطع حساس انقلاب اسلامی با ایثار و فداکاری از تمامیت ارضی کشور دفاع کردهاند و امروز نیز با روحیهای جهادی و انضباط مثالزدنی در خدمت امنیت و آرامش ملت ایران هستند.
فرماندار خوی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس و پس از آن نقش بیبدیلی در حراست از مرزها و مقابله با تهدیدهای دشمنان داشته است و این اقتدار ملی باید همواره با حمایت و تکریم پیشکسوتان و خانوادههای آنان پاس داشته شود.
در حاشیه این مراسم امیر واحدی فرمانده تیپ ۲۶۴ هجومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت : نیروهای ارتش امروز در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارند و با تکیه بر ایمان، تخصص و تجربه آماده مقابله با هرگونه تهدید علیه کشور هستند.
او افزود : تجلیل از بازنشستگان، وابستگان و خانوادههای آنان نشانه قدرشناسی از سالها خدمت خالصانه این عزیزان در مسیر پاسداری از امنیت و استقلال ایران اسلامی است و ارتش همواره خود را قدردان پیشکسوتان و خانوادههای آنان میداند.
در پایان این آیین از جمعی از بازنشستگان، اعضای وابسته و خانوادههای محترم آنان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.