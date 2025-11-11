رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح روز دوشنبه به سازمان صدا و سیما آمد و از ساختمان شیشه‌ای دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این نخستین بار بود که سرلشکر عبدالرحیم موسوی در مقام ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان صدا و سیما می‌آید.

حدود ۵ ماه پیش رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به خاک ایران، به سازمان صدا و سیما حمله هوایی کرد و ساختمان شیشه‌ای و پخش زنده شبکه خبر را هدف قرار داد.

سرلشکر موسوی به علاوه بر ساختمان شیشه‌‌ای، از بخش‌های مختلف سازمان از جمله پردیس‌های جدید خبرگزاری صدا و سیما که به تازگی افتتاح شده، دیدن کرد.

او در جریان آخرین روند بازسازی ساختمان شیشه‌ای هم قرار گرفت.

یونس شادلو گزارش می‌دهد: