پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه به سازمان صدا و سیما آمد و از ساختمان شیشهای دیدن کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این نخستین بار بود که سرلشکر عبدالرحیم موسوی در مقام ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان صدا و سیما میآید.
حدود ۵ ماه پیش رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به خاک ایران، به سازمان صدا و سیما حمله هوایی کرد و ساختمان شیشهای و پخش زنده شبکه خبر را هدف قرار داد.
سرلشکر موسوی به علاوه بر ساختمان شیشهای، از بخشهای مختلف سازمان از جمله پردیسهای جدید خبرگزاری صدا و سیما که به تازگی افتتاح شده، دیدن کرد.
او در جریان آخرین روند بازسازی ساختمان شیشهای هم قرار گرفت.
یونس شادلو گزارش میدهد: