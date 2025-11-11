دبیر رویداد رسانه‌ای «هما» گفت: دبیرخانه معین این رویداد به استان قزوین سپرده شده و آخرین فرصت ارسال آثار ۳۰ آبان‌ماه اعلام شده است.

۳۰ آبان؛ آخرین مهلت ارسال آثار به رویداد رسانه‌ای «هما»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مفیدی‌کیا در جمع خبرنگاران افزود: این رویداد ملی با محوریت روایت‌هایی نو از همدلی، مقاومت و امید در دفاع مقدس برگزار می‌شود و هنرمندان سراسر کشور می‌توانند در آن مشارکت کنند.

وی اضافه کرد: فراخوان رسمی از ابتدای آبان آغاز شده و آثار در قالب عکس، پوستر، ویدئو، پادکست و نمایش رادیویی دریافت می‌شود.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های استانی افزود: دبیرخانه معین این رویداد به استان قزوین سپرده شده و مراسم اختتامیه آن در آذرماه در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

به گفته دبیر رویداد، داوطلبان پای کار آمده‌اند و تمامی هنرمندان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را تا پایان روز ۳۰ آبان‌ماه به دبیرخانه ارسال کنند.

قزوین؛ میزبان دبیرخانه رویداد رسانه‌ای «هما» با تکیه بر توان داوطلبان

معاون جوانان جمعیت هلال‌احمر استان هم با اشاره به انتخاب استان قزوین به عنوان دبیرخانه این رویداد ملی گفت: علت اصلی این انتخاب، وجود تیم رسانه‌ای داوطلب و توانمند در استان است که شناخت کامل سازمان از ظرفیت‌های آن را رقم زده است.

وی افزود: اگرچه قزوین درگیر مستقیم جنگ نبوده، اما در دوران دفاع مقدس نقش پشتیبانی مؤثری داشته و شهدای والامقام و جانبازان بسیاری را تقدیم کرده، این پیشینه، بستری مناسب برای خلق آثار هنری با نگاه تازه و خلاقانه فراهم کرده است.

مجیدی تأکید کرد: هنرمندان خوش‌فکر می‌توانند با بهره‌گیری از این روایت‌ها، آثار ارزشمندی در قالب‌های مختلف به دبیرخانه ارسال کنند و در این رویداد ملی مشارکت داشته باشند.