محمد قاسمی و علی رشیدپور در ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد موفق شدند به ترتیب مجوزحضور در فینال بازیهای همبستگی اسلامی را پیدا کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، امروز ۲۰ آبان ماه در نوبت صبح از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد.
هومر عباسی، نماینده کرال پشت تیمملی کشورمان با ثبت رکورد ۲۵:۹۲ ثانیه موفق شد به نیمهنهایی ۵۰ متر کرال پشت صعود کند.
مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی، ۲ نماینده شنای پروانه کشورمان در مقدماتی ماده ۱۰۰ متر پروانه به رقابت پرداختند. افقری با رکورد ۵۵:۲ و غلامی با ثبت زمان ۵۵:۴۷ ثانیه به نیمهنهایی این بخش از رقابتها صعود کردند.
آراد مهدیزاده به عنوان اولین نماینده ایران، امروز به آب زد و موفق شد با ثبت رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه به نیمهنهایی ۵۰ متر فورباغه صعود کند.
سامیار عبدلی، صاحب اولین مدال طلای کاروان ایران نیز قرار بود در ۵۰ متر قورباغه شرکت کند که به صلاح دید مربی از این رقابت انصراف داد.
مسابقات نیمهنهایی و فینال رقابتهای نوبت صبح، درنوبت عصر امروز که از ساعت ۱۸ آغاز میشود، برگزار خواهد شد.
عبدلی در روزهای گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در ایندوره از مسابقات را بدست آورد و محمد مهدی غلامی نیز برنز ۲۰۰ متر پروانه را از آنخود کرد. در بخش تیمی نیز ملیپوشان کشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.
سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.