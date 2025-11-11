دادستان جویبار از آزادسازی ۱۰ هزار و ۴۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان با قلع و قمع ۱۱ مورد دیوارکشی غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدرضا آقایی دادستان عمومی و انقلاب جویبار از آزادسازی بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی با قلع و قمع ۱۱ مورد دیوارکشی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: این عملیات با همکاری شهرداری کوهیخیل، نیروی انتظامی و اکیپ صیانت از بستر تولید در روستاهای زغال‌منزل و زرین‌کلا انجام شده و اراضی به چرخه تولید بازگردانده شد.

دادستان جویبار با تأکید بر جرم بودن تغییر کاربری اراضی زراعی اظهار کرد: بر اساس قانون، برخورد قاطع با تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق اراضی در اسرع وقت انجام خواهد شد.

آقایی از مردم خواست: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از جمله تفکیک، دیوارکشی، خاک‌برداری و احداث بنا را سریعاً گزارش دهند.

این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و صیانت از زمین‌های کشاورزی استان انجام شده است.