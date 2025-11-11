به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سه‌شنبه ۲۰ آبان با حضور ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سردار شمخانی معاون حقوقی سپاه و خانواده شهدا از دادنامه خانواده شهدای امنیت علیه دولت تروریست آمریکا رونمایی شد.

در متن این دادنامه آمده است:

شواهد و تجربه تاریخی نشان می‌دهد دولت آمریکا به عنوان دشمن اصلی مردم ایران، در دهه‌های گذشته و دست‌کم در سال‌های اخیر یکی از حامیان اصلی ایجاد ناآرامی و خشونت خیابانی در ایران بوده است.

خواندگان، از زمان آغاز آشوب‌های خیابانی و ناآرامی‌ها در سطح کشور ایران هیچگاه نقش پررنگ و اساسی خود را در حمایت و پشتیبانی از آشوبگران انکار و مخفی نکردند.

تحقیقات دقیق و رصد‌های مستمر اطلاعاتی در بیش از یک سال گذشته، همچنین مستندات موجود از مقطع ناآرامی‌ها اخیر و نیز اطلاعات به دست آمده از سناریو‌های دشمن برای مقطع پسا بحران، مصادیق فراوان و استنادات غیرقابل انکاری از نقش‌آفرینی همه جانبه دولت آمریکا در طراحی، اجرا و استمرار غائله ناآرامی‌ها دارد.

دولت آمریکا در وقایع اخیر با مستمسک قرار دادن ماجرایی دردناک و پیش از اعلام نتایج تحقیقات (درگذشت مهسا امینی)، با نوعی شعف و خرسندیِ پنهان ناشدنی که در کلیه سخنان و موضع‌گیری‌های مقامات آنها موج می‌زد، یک پروژه از پیش طراحی و آماده شده (و حتی چند نوبت به تعویق افتاده) را آغاز کرد. مستندات اطلاعاتی موجود نشان می‌دهند.

سرویس جاسوسی سیا با همکاری سرویس‌های جاسوسی هم‌پیمان و نیابتی‌های مُرتجع، پیش از آغاز آشوب‌ها، به شیوه‌هایی که در متن حکم دادگاه بیان شد برای راه‌اندازی یک غائله‌ی سراسری در ایران با هدف ارتکاب جنایت علیه ملّت ایران و تمامیت ارضی کشور و نیز زمینه سازی برای تشدید فشار‌های خارجی، طراحی مبسوطی به عمل آورده بود.

بر اساس تحقیقات انجام شده موجود، نقش اصلی را در این میان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا برعهده داشت و از همکاری نزدیک سرویس اطلاعات خارجی انگلیس، سرویس اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعات خارجی چند کشور دیگر برخوردار بود.

تحقیقات دادگاه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی و اجرای عملّیاتی آشوب‌ها توسط سرویس موساد با همکاری شقی‌ترین گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است.

بررسی رسانه‌ها و برخی اندیشکده‌های آمریکایی نشان می‌دهد که دولت این کشور با نقشه قبلی در پی ایجاد بروز نارضایتی‌های هدفمند در ایران و تغییر جهت مسیر آنها بوده است.

اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» که نقش مهمی در شکل‌دهی سیاست خارجی واشنگتن در قبال ایران دارد در بیست و سه می‌ دو هزار و بیست و دو (دو خرداد هزار و چهارصد و یک)، یعنی نزدیک به چهار ماه قبل از ناآرامی‌ها اخیر و در بحبوحه اعتراض‌های پراکنده به افزایش قیمت‌ها در گزارشی با عنوان «اعتراضات در ایران اوج گرفته، دولت بایدن می‌تواند کمک کند» به دولت و مقامات آمریکا توصیه می‌کند این نوع اعتراض‌ها را جدی بگیرند و از آنها حمایت کنند.

این گزارش در ادامه برای افزایش ناآرامی‌های گسترده در ایران و مشارکت فعال دولت آمریکا برای جهت‌دهی آنها به سمت منافع واشنگتن، با تأکید بر افزایش تحریم‌های علیه ایران در حوزه‌های مختلف، مجموعه توصیه‌هایی مشخص به دولت بایدن ارائه می‌دهد تا این اعتراض‌ها به عنوان «اهرم فشار داخلی علیه نظام ایران» عمل کنند.

رسانه‌ها و فضای مجازی مورد حمایت امریکا در ناآرامی‌ها نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری ایفا کردند. فضای مجازی یک شخصیت مستقل ندارد. فضای مجازی تابعی از قدرت‌ها و برخی از این کشور‌ها که از این آشوب‌ها در جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند، است. مشخصاً اینستاگرام و توئیتر مد نظر است.

اینستاگرام در هفته میلیون‌ها پست و هزاران صفحه باز کرده است.

دستگاه‌های ذیربط در جمهوری اسلامی ایران، همه مستندات این موضوع را مبنی بر ترویج خشونت، تبلیغ فروش سلاح گرم، تشویق مردم به ریختن در خیابان‌ها و تخریب اموال عمومی و خصوصی جمع آوری کرده‌اند.

این اقدام اینستاگرام در حالی صورت می‌گیرد که فراموش نمی‌شود بعد از ترور ناجوانمردانه حاج قاسم سلیمانی تا هم اکنون، میلیون‌ها پست و صفحه را که فقط اسم شهید حاج قاسم بود، حذف کردند.

در پرده‌ای دیگر شرکت متا، مالک اینستاگرام و واتساپ نیز مشابه توییتر، همه قوانین بین‌المللی و قوانین رسمی خود را در مقطع ناآرامی‌ها ایران زیر پا گذاشت و با اقداماتی از قبیل دستکاری عمدی الگوریتم‌های هوش مصنوعی باعث شد اخبار جعلی، موارد نفرت‌افکنی و اقدامات خشونت آمیز با شدت بسیار زیاد برای جامعه ایرانی به صورت هدفمند منتشر شود.

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و بند الف از ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره آن و تبصره ماده ۴ و ماده ۶ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و بند ۱۰ از ماده ۱ و ۲ و ۴ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی و ماده ۱ و ۴ قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا و ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی از باب خسارات مادی و معنوی و تنبیهی وارده حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ذیل صادر و اعلام می‌دارد:

الف: از باب خسارات مادی برای ۵۸۲ نفر از خواهان‌ها که همگی عزیزانشان را در سلسله آشوب‌های کشور در سال ۱۴۰۱ از دست داده‌اند و ضایعه فقدان فرزند، خواهر و برادر عذابی جانکاه، دائمی و ناگزیر بر احوالشان نشانده است بر اساس رویه در دعاوی متقابل، حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ده میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا پنج میلیارد و هشتصد و بیست میلیون دلار معادل با ششصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و شصت میلیارد تومان معادل با پنج میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هفت گرم طلا.

ب: از باب خسارات معنوی برای برای ۵۸۲ نفر خواهان‌ها که شاهد از دست دادن عزیزانشان در این اقدامات زجرآور و ددمنشانه بودند و متحمل آسیب‌های جدی و درد و رنج مستمر از وقوع جنایات و فقدان عزیزشان شدند، بر اساس رویه در دعاوی متقابل، حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا به میزان یازده میلیارد و ششصد و چهل میلیون دلار معادل با یک میلیارد و سیصد و پانزده هزار و سیصد و بیست میلیارد تومان معادل با یازده میلیون و نهصد و پنجاه هفت هزار و چهارصد و پنجاه و چهار گرم طلا.

ج: از باب خسارات مادی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های جسمی جدی و مجروحیت و مصدویت ناشی از مقابله با آشوبگران شده‌اند بر اساس رویه در دعاوی متقابل، حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هفت و نیم میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا به میزان یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار دلار معادل با بیست و یک هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان معادل با یکصد و نود و دو هزار و ششصد و سیزده گرم طلا.

د: از باب خسارات معنوی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های روحی جدی برگرفته از مجروحیت و مصدویت ناشی از مقابله با آشوبگران شده‌اند بر اساس رویه در دعاوی متقابل، حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانزده میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا به میزان سیصد و هفتاد و پنج میلیون دلار معادل با چهل و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج میلیارد تومان معادل با سیصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و بیست و هفت گرم طلا.

و: با عنایت به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز طبق عمل متقابل خواندگان در نظر گرفته می‌شود چرا که اقدام خواندگان در راهبری و کنترل و پشتیبانی رژیم متخاصم بعث عراق علیه دولت و مردم ایران امری غیرقابل پذیرش و مصداق بارز نقض حقوق بشر می‌باشد لذا چنین رفتاری سزاوار تنبیه بوده و یقینا این تنبیه واجد بازدارندگی است لذا از این حیث حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون دلار به ازای هر نفر پنجاه میلیون دلار مجموعا به میزان سی میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون دلار معادل با سه میلیارد و چهارصد و بیست و نه هزار و پانصد و پنجاه میلیارد تومان معادل با سی و یک میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و بیست و هفت گرم طلا.

ه: به منظور جبران خسارت کامل خواهان دعوی‎، تا زمان اجرای رأی به صورت تضامنی وفق رویه بین‌المللی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست الی روز اجرای رای (درباره خواسته ریالی).

ی: حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت همه خسارت های دادرسی شامل هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل.

حکم صادره غیابی و ظرف مدت دو ماه قابل واخواهی در همین دادگاه و نیز ظرف مدت دو ماه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.