رئیس هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی‌ ارتش در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل رمز محبوبیت و ماندگاری شهید خدمت آیت الله آل هاشم در جامعه و دل مردم را روحیه پدرانه، مردمی‌بودن، اخلاص و خدمت خالصانه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام جواد جوادی در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید خدمت آیت‌الله آل‌هاشم با تاکید بر اینکه راه ولایت نیازمند بصیرت، خداشناسی و اخلاص است گفت: کسی که در مسیر شناخت حق و ولایت قرار گیرد خداوند او را به مقام بندگی و معرفت می‌رساند همان‌گونه که شهید خدمت آیت‌الله آل‌هاشم به این مرتبه والا دست یافت.

وی با اشاره به جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) گفت:در مکتب چنین بانویی مردان بزرگی پرورش یافتند که خدمت به مردم را عبادت می‌دانستند.

رئیس هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی‌ ارتش در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل با بیان اینکه شهید آیت الله آل‌هاشم در رفتار، گفتار و منش، الگویی از تواضع و مردم‌داری بود اظهار داشت:او هیچ‌گاه خود را جدا از مردم نمی‌دید. در دیدار با سربازان و فرماندهان با دلسوزی پای حرف‌ها می‌نشست، مشکلاتشان را پیگیری می‌کرد و حتی پس از دیدار با تماس تلفنی از حل آن اطمینان می‌یافت.

وی تصریح کرد:شهید آیت‌الله آل‌هاشم به ما آموخت که مومن واقعی باید اهل ایمان، رشادت، خدمت و در نهایت صاحب شهادت باشد.

حجت‌الاسلام جوادی گفت:شهید آیت‌الله آل‌هاشم شهید راه ولایت و خدمت بود مردی که با اخلاص، صداقت و عشق به مردم نام خود را در تاریخ ماندگار کرد.

سرتیپ دوم ستاد عیسی بیات ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های آذربایجان‌شرقی و اردبیل در این مراسم با بیان اینکه شهید آیت‌الله آل‌هاشم نماد غیرت، ایمان، وفاداری و ولایتمداری بود گفت: وی تجسم واقعی روح عقیدتی سیاسی ارتش و ترجمان عملی شعار ارتش فدای ملت بود.

وی افزود: یاد و نام این سید شهید، مایه غرور نیرو‌های مومن و متعهد ارتش است وی الگویی جاودانه برای مبلغان راه ایمان و خدمت بود سید شهیدی که در ارتش، صدای ایمان و تپش تقوا را در کالبد نیروهایش جاری ساخت.

سرتیپ دوم ستاد بیات تصریح کرد:شهید آیت‌الله آل‌هاشم میان آسمان و خاک، پلی از عشق ساخت پلی میان فرمانده و سرباز، میان ایمان و عمل و میان مردم و نظام که کار این شهید بزرگوار بسیار زیبا و ارزنده است.

گفتنی است در پایان مراسم از سید مهدی آل هاشم فرزند شهید خدمت آیت الله آل هاشم و خانواده‌های شهدا تجلیل شد.