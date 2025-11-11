به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه شورا‌های دانش آموزی پل ارتباطی میان دانش آموزان و مدیریت مدرسه است، گفت: تشکیل این شورا، زمینه ساز پرورش مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس در نسل آینده است.

گلستانی فر افزود: اعضای منتخب شورای مدرسه، سپس در انتخابات شورا‌های دانش آموزی منطقه‌ای شرکت خواهند کرد و در نهایت نمایندگان مناطق از طریق این فرایند به مجلس دانش آموزی راه می‌یابند.

وی اظهار داشت: بدون شک مجلس دانش آموزان می‌تواند تریبون رسمی طرح دغدغه‌ها و نظرات دانش آموزان در سطح ملی باشد.