به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بویین میان‌دشت گفت: در پی گشت و مراقبت‌های میدانی در شهرستان بویین میاندشت، ۳ شکارچی غیرمجاز سابقه‌دار در این محدوده شناسایی و در عملیات تعقیب و گریز سه ساعته مشترک با محیط بانان لرستان دستگیر شدند.

عباس نجفی با ببان اینکه از این متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری کشف شد، ادامه داد: تحقیقات میدانی حاکی از آن است که این متخلفان از لرستان به‌منظور شکار غیرمجاز وارد حوزه استحفاظی شهرستان بویین میان‌دشت شده بودند.

وی گفت: پرونده این متخلفان تحویل یگان محیط‌زیست استان لرستان (شهرستان الیگودرز) شد.

بویین میاندشت دارای یک منطقه شکار ممنوع با نام «سِتَبله» است که وسعت آن ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار است و محدوده آن از ضلع جنوبی این شهرستان آغاز و تا ضلع غربی امتداد دارد.

در این منطقه انواع مختلف پستانداران و پرندگان و خزندگان زیست می‌کنند که گربه سیاه‌گوش، کَل و بز، خرس قهوه‌ای، پرنده همای سعادت و عقاب طلایی از جمله گونه‌های شاخص در میان این جانداران هستند.