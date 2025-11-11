

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر عامل شرکت صنعتی دریایی ایران در بازدید مسوولان استانی از این شرکت گفت: پنج فروند شناور با پرچم خارجی ماه‌های اخیر در این شرکت تعمیر شده است.

جهانبخش امیری افزود: کشتی‌های کشور ما در سال‌های نه چندان دور توسط کشور‌های خارجی تعمیر و بازسازی می‌شد ولی اکنون شرکت صدرا موفق شده‌است چندین کشتی خارجی را تعمیر کند.

او افزود: یک از شناور‌هایی که در حال بازسازی است، پس از هفت سال توقف در وضعیت غیرقابل تعمیر در قزاقستان، توسط سرمایه‌گذاران مازندرانی خریداری و با توانمندی مهندسان داخلی بازسازی شده است.

مدیر عامل شرکت صنعتی دریایی ایران از تعمیر و ساخت ۱۴۰ فروند کشتی داخلی توسط این شرکت خبر داد و گفت: ساخت دو فروند شناور و یک فروند لایروب نیز در این شرکت آغاز شده است و یک فروند کشتی جدید ساخت شرکت صدرا امسال به آب انداخته می‌شود

امیری از بازسازی و راه‌اندازی اولین کشتی کروز گردشگری شمال کشور در این شرکت خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه گردشگری دریایی و جذب گردشگران داخلی و خارجی آغاز شده و انتظار می‌رود تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

او افزود: این اقدامات گامی مهم برای توسعه گردشگری دریایی، توسعه اقتصاد دریاپایه و تنوع‌بخشی به خدمات گردشگری استان‌های شمالی است.