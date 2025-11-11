

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران پس از ورود به قرقیزستان برای حضور در رقابت‌های چهارجانبه این کشور، از ساعت ۱۲ امروز به وقت محلی (۰۹:۳۰ به وقت تهران) نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.

این تمرین که یک روز پیش از نخستین دیدار شاگردان امیدرضا روانخواه مقابل تیم زیر ۲۳ سال روسیه در ورزشگاه «نفتچی» شهر کوچکور آتا برگزار شد، با حضور هر ۲۳ بازیکن دعوت‌شده به این اردو انجام گرفت.

دو بازیکن لژیونر تیم، محمدجواد حسین‌نژاد و محمدمهدی زارع که در لیگ روسیه بازی می‌کنند، امروز برای نخستین بار در کنار سایر ملی‌پوشان امید به تمرین پرداختند.

روحیه بالای بازیکنان و جدیت کادرفنی در اجرای برنامه‌های تاکتیکی از نکات برجسته این تمرین بود.